Кинотеатр «Синема Парк Бутово Молл» расположен в Воскресенском поселении города Москвы. Это девятизальный мультиплекс, оснащенный самыми передовыми технологиями. Здесь есть все для семейного отдыха: современный дизайн, комфортабельные кресла, высочайшее качество звука и изображения.

Проекционная система Sony Digital Cinema 4K, уникальная технология HDR и формат FINITY от Sony Digital Cinema 4K, звук Dolby Atmos и технология проекции Sony Digital Cinema 3D делают изображение ярким и четким, а звук - глубоким и насыщенным.

В кинотеатре также открыт зал МУВИК для самых юных зрителей.