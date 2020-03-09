Меню
Синема Парк Бутово Молл

Москва
Адрес
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 170 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк Бутово Молл» расположен в Воскресенском поселении города Москвы. Это девятизальный мультиплекс, оснащенный самыми передовыми технологиями. Здесь есть все для семейного отдыха: современный дизайн, комфортабельные кресла, высочайшее качество звука и изображения. 

Проекционная система Sony Digital Cinema 4K, уникальная технология HDR и формат FINITY от Sony Digital Cinema 4K, звук Dolby Atmos и технология проекции Sony Digital Cinema 3D делают изображение ярким и четким, а звук - глубоким и насыщенным.

В кинотеатре также открыт зал МУВИК для самых юных зрителей.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
4K
Парковка
Детский зал
мало голосов Оцените
7 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Бутово Молл
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
13:00 от 540 ₽ 17:10 от 570 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 2 сеанса
12:50 от 420 ₽ 20:15 от 520 ₽ ...
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 300 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 2 сеанса
22:25 от 570 ₽ 23:35 от 570 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
kati-beauty 9 марта 2020, 11:17
Уютно, чисто, рядом с домом¡
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Бутово Молл

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
13:00 от 540 ₽ 17:10 от 570 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
12:50 от 420 ₽ 20:15 от 520 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
22:50 от 300 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
