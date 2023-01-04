Меню
Параглаз
Параглаз
Москва
О кинотеатре
Адрес
г. Москва, ЖК Бутово-Парк, 8, корп.1, пом. 13 к.1
Телефон
+74989178888
Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
мало голосов
1
голос
Отзывы о кинотеатре
Самая Счастливая
4 января 2023, 12:53
Билеты параглаз не пришли, вк не отвечают, трубку не берут.
User
21 июля 2025, 13:43
Год, как его нет.
1
голос
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
