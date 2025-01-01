Меню
Кинотеатры рядом
2.8 км
Каро 8 Южное Бутово Бульвар Адмирала Ушакова / Улица Скобелевская / Улица Горчакова
5
3.3 км
Бульвар Бульвар Дмитрия Донского / Улица Старокачаловская / Лесопарковая
5
4.1 км
Атлантис Кино Анино / Аннино
5
5 км
Синема Парк Бутово Молл пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
5
7.1 км
Киноград ТРЦ «Галерея 9-18», ул.Олимпийская, д.6, корп.1
5
7.3 км
Киномакс Пражская Пражская
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
