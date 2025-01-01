Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Параглаз
Кинотеатр Параглаз (Москва) на карте
Кинотеатр Параглаз (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2.8
км
Каро 8 Южное Бутово
Бульвар Адмирала Ушакова / Улица Скобелевская / Улица Горчакова
5
3.3
км
Бульвар
Бульвар Дмитрия Донского / Улица Старокачаловская / Лесопарковая
5
4.1
км
Атлантис Кино
Анино / Аннино
5
5
км
Синема Парк Бутово Молл
пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
5
7.1
км
Киноград
ТРЦ «Галерея 9-18», ул.Олимпийская, д.6, корп.1
5
7.3
км
Киномакс Пражская
Пражская
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
