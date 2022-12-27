Обновленный современный многозальный кинотеатр «АТЛАНТИС КИНО» приглашает погрузиться в мир самых ожидаемых кинопремьер.
Комедии, мелодрамы, семейное и патриотическое кино, мультфильмы, ужасы, зрелищные голливудские блокбастеры, каждый зритель найдет картину себе по душе.
Нетривиальное художественное оформление фойе, эргономичные кресла повышенной комфортности, широкие проходы между рядами, VIP зал № 4 с шикарными моторизованными креслами, которые раскладываются почти в кровать, современная акустика и кинопроекционное оборудование.
Снэки, сладости, напитки и разнообразие видов свежего хрустящего попкорна дополнят приятное впечатление от просмотра фильма.
