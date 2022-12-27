Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Атлантис Кино

Атлантис Кино

Москва
Адрес
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
Метро
Анино Аннино
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 901-01-10

Позвонить
Билеты от 650 ₽
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Обновленный современный многозальный кинотеатр «АТЛАНТИС КИНО» приглашает погрузиться в мир самых ожидаемых кинопремьер. 

Комедии, мелодрамы, семейное и патриотическое кино, мультфильмы, ужасы, зрелищные голливудские блокбастеры, каждый зритель найдет картину себе по душе. 

Нетривиальное художественное оформление фойе, эргономичные кресла повышенной комфортности, широкие проходы между рядами, VIP зал № 4 с шикарными моторизованными креслами, которые раскладываются почти в кровать, современная акустика и кинопроекционное оборудование. 

Снэки, сладости, напитки и разнообразие видов свежего хрустящего попкорна дополнят приятное впечатление от просмотра фильма.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
VIP
4K
Парковка
Пандусы
мало голосов Оцените
6 голосов
Билеты от 650 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Атлантис Кино
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
17:35 01:10 от 750 ₽ ...
Заклятие
Заклятие
Сегодня 1 сеанс
22:10 ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
11:10 ...
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Сегодня 1 сеанс
13:20 от 650 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Ли Радик 27 декабря 2022, 07:12
Билет на Аватар 1500))
Вы видели свой кинотеатр ?)откуда такой ценник ?
Отзывы Написать отзыв
6 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Атлантис Кино

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:35 01:10 от 750 ₽
Заклятие триллер, ужасы 2013, США
2D
22:10
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
11:10
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше