Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Атлантис Кино
Кинотеатр Атлантис Кино (Москва) на карте
Кинотеатр Атлантис Кино (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Атлантис Кино (Москва) на карте
1.3
км
Бульвар
Бульвар Дмитрия Донского / Улица Старокачаловская / Лесопарковая
5
3.2
км
Киномакс Пражская
Пражская
5
4.1
км
Параглаз
ЖК Бутово-Парк, 8, корп.1, пом. 13 к.1
5
4.8
км
Киноквартал
Ясенево
5
5.1
км
Каро 8 Южное Бутово
Бульвар Адмирала Ушакова / Улица Скобелевская / Улица Горчакова
5
6.1
км
Формула Кино Чертаново
Чертановская
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
