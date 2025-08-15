Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Атлантис Кино
Расписание сеансов кинотеатра «Атлантис Кино»
Расписание сеансов кинотеатра «Атлантис Кино»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
17:35
01:10
от 750 ₽
Заклятие
триллер, ужасы
2013, США
2D
22:10
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
11:10
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик
2005, США
2D
13:20
от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:35
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
13:05
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
13:30
М3ГАН 2.0
фантастика, ужасы
2025, США
2D
16:00
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:15
Ограбление
боевик, комедия
2025, США
2D
09:15
18:20
22:30
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
09:05
18:05
от 750 ₽
22:50
от 750 ₽
01:20
от 750 ₽
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения
2012, США
3D
17:45
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
09:25
15:40
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
09:10
15:30
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
11:15
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
19:40
от 750 ₽
00:25
от 750 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
20:35
3D
15:50
Формула 1
спорт
2025, США
2D
19:20
от 750 ₽
22:15
от 750 ₽
Элио
приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный
2025, США
2D
11:30
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
ужасы, триллер
2025, США
2D
20:15
от 750 ₽
00:30
