Кинотеатр «Киномакс Рига Молл» в Красногорском районе (МО) — это суперсовременный мультиплекс, в котором используются новейшее кинопроекционное, звуковое и акустическое оборудование. Он был открыт летом 2016 года и находится в развлекательной зоне ТРК «Рига Молл».
В кинотеатре имеется восемь зрительных залов, в числе которых также открыто 3 VIP-зала. Общая вместимость -1375 мест. Для кинопоказов используется инновационная система стереопроекции 3D. В кинозалах «Киномакс Рига Молл» установлены интерактивные кресла «Д-БОКС», вибрация и наклонные движения которых позволяют в полной мере прочувствовать все спецэффекты.
Инновационная кинотехника, отличная акустика залов, огромные экраны, динамичные кресла в своей совокупности позволяют зрителям слиться с действиями фильма и оказаться в виртуальной реальности.
В холле кинотеатра имеется консешн-бар с хорошим выбором сладостей, снеков, прохладительных напитков, попкорна.
На сайте Киноафиша.инфо можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс Рига Молл» онлайн. Способы оплаты билетов - различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30%. Групповая скидка - 40% от базовой цены. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.