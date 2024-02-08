Меню
Киномакс Рига Молл

Москва
Адрес
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
Билеты от 350 ₽
Сеть
Киномакс
ТРК
Расположен в ТРК «Рига Молл»
О кинотеатре

Кинотеатр «Киномакс Рига Молл» в Красногорском районе (МО) — это суперсовременный мультиплекс, в котором используются новейшее кинопроекционное, звуковое и акустическое оборудование. Он был открыт летом 2016 года и находится в развлекательной зоне ТРК «Рига Молл».

В кинотеатре имеется восемь зрительных залов, в числе которых также открыто 3 VIP-зала. Общая вместимость -1375 мест. Для кинопоказов используется инновационная система стереопроекции 3D. В кинозалах «Киномакс Рига Молл» установлены интерактивные кресла «Д-БОКС», вибрация и наклонные движения которых позволяют в полной мере прочувствовать все спецэффекты.

Инновационная кинотехника, отличная акустика залов, огромные экраны, динамичные кресла в своей совокупности позволяют зрителям слиться с действиями фильма и оказаться в виртуальной реальности.  

В холле кинотеатра имеется консешн-бар с хорошим выбором сладостей, снеков, прохладительных напитков, попкорна.

На сайте Киноафиша.инфо можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс Рига Молл» онлайн. Способы оплаты билетов - различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
3 голоса
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Рига Молл
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
18:50 от 1700 ₽ ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
12:40 от 430 ₽ 17:00 от 520 ₽ 21:20 от 720 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
12:30 от 530 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 5 сеансов
10:50 от 800 ₽ 13:30 от 1140 ₽ 16:20 от 1140 ₽ 19:10 от 1700 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Евгений Жук 8 февраля 2024, 17:37
Удобные залы. Хорошее обслуживание. Широкий ассортимент фильмов. Удобное расписание
Сергей Смирнов 27 февраля 2023, 21:45
Почему онлайн недоступен
3 голоса
Скидки в кинотеатре
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30%. Групповая скидка - 40% от базовой цены. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Киномакс Рига Молл

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
18:50 от 1700 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
12:40 от 430 ₽ 17:00 от 520 ₽ 21:20 от 720 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
12:30 от 530 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
