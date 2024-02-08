Кинотеатр «Киномакс Рига Молл» в Красногорском районе (МО) — это суперсовременный мультиплекс, в котором используются новейшее кинопроекционное, звуковое и акустическое оборудование. Он был открыт летом 2016 года и находится в развлекательной зоне ТРК «Рига Молл».

В кинотеатре имеется восемь зрительных залов, в числе которых также открыто 3 VIP-зала. Общая вместимость -1375 мест. Для кинопоказов используется инновационная система стереопроекции 3D. В кинозалах «Киномакс Рига Молл» установлены интерактивные кресла «Д-БОКС», вибрация и наклонные движения которых позволяют в полной мере прочувствовать все спецэффекты.

Инновационная кинотехника, отличная акустика залов, огромные экраны, динамичные кресла в своей совокупности позволяют зрителям слиться с действиями фильма и оказаться в виртуальной реальности.

В холле кинотеатра имеется консешн-бар с хорошим выбором сладостей, снеков, прохладительных напитков, попкорна.

