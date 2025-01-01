ТРК «Рига Молл» – крупнейший современный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Северо-Западе Москвы на Новорижском шоссе.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Рига Молл» можно найти огромное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (H&M, Adidas, «Бюстье», LOLITA ZYATKOVSKAYA, GLENFIELD, ECCO, Alena Akhmadullina, SLAVA ZAITSEV men's wear и др.), аптеки («36,6», A.V.E. LUXURY и др.), ювелирные салоны (PANDORA, Concept Jewelry), зоомагазин «Ле’Муррр», магазин «Дом Фарфора», «МЕБЕЛЬ ГРАНД ХОЛЛ», магазин мебели BoConcept, садовый центр Fashion garden, магазин часов и аксессуаров «Часовой Дом», салон магазин сети «Книжный Лабиринт», магазин детского творчества и развития «Оранжевый слон», магазин для детей и будущих мам «Правильные игрушки», «ШТОРНАЯ СТУДИЯ UNICO», федеральная сеть магазинов детских игрушек Toy.ru, турагентство «Корал Тревел Рига», барбершоп ТOPGUN, салон красоты и SPA «WHITE FOX», химчистка, отделения банков, нотариальные услуги, агентства по продаже недвижимости и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Рига Молл» для посетителей функционируют салоны связи («Евросеть», «Связной» и др.), банкоматы («Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Сбербанк» и др.), магазины косметики и парфюмерии «Л’Этуаль», L’Occitane, гипермаркет «Детский мир», а также супермаркет «АВ МАРКЕТ», мультибрендовая сеть товаров для разных видов спорта и активного отдыха «Спортмастер», салоны техники и электроники «М.Видео» и Samsung, кинотеатр «Киномакс Рига Молл» и гипермаркет OBI.

Также в торгово-развлекательном комплексе работают магазин проката и продажи детских электромобилей KIDS Garage, контактный зоопарк «Кроличья нора», центр аттракционов JOKI JOYA, студия тренировок FITPOINT и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу («Макдональдс», «IL Патио», BB&Burgers, рестораны FOREST, «КАРРИФАН», ART SUSHI BAR, кафе Via Monte и др.)

Для удобства автовладельцев рядом с ТРК «Рига Молл» есть большая парковка на 3000 машиномест и автомойка «АВТО SPA».

Адрес:

г. Москва, Новорижское шоссе, 5 км от МКАД

Как добраться?

Добраться до ТРК «Рига Молл» можно следующим образом:

1. На автомобиле по Новорижскому шоссе (5 км от МКАД)

2. От станции метро «Волоколамская» до остановки «Липовая аллея»

автобусы № 540, 541, 549, 568

маршрутные такси № 151, 541, 549, 568к

3. От станции метро «Строгино» до остановки «Липовая аллея»

маршрутные такси «Леруа-Мерлен – Щукинская»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Рига Молл»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «АВ МАРКЕТ»: 08.00 – 23.00;

Гипермаркет OBI: 08.00 – 00:00;

Кинотеатр «Киномакс Рига Молл»: 11.00 – 02.30.