Новинки кино, премиальный сервис, лучшее оборудование, роскошная атмосфера — всё это — кинотеатр "Лорд".
Четыре комфортабельных зала, каждый из которых обладает своими особенностями .
Мебель в залах предоставлена итальянской компанией "Lino Sonego" , кресла выполнены из натуральной кожи лучшего качества.
В кинозалах использованы текстильные панели, поглощающие звук, премиальные экранные полотна индийской мануфактуры Galalite, кинопроекционное оборудование Sony с ультравысоким разрешением 4К.
Мы предложим Вам все премьеры текущего кинопоказа как в двухмерном формате, так и в формате 3D!
Лорд-Ваш бизнес класс!
Кинотеатр Лорд изменит Ваши впечатления от кинопросмотра!