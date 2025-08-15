Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Лорд

Лорд

Москва
Адрес
г. Москва, Мичуринский просп., 27
Метро
Раменки
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 975-96-37

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Новинки кино, премиальный сервис, лучшее оборудование, роскошная атмосфера — всё это — кинотеатр "Лорд".

Четыре комфортабельных зала, каждый из которых обладает своими особенностями .

Мебель в залах предоставлена итальянской компанией "Lino Sonego" , кресла выполнены из натуральной кожи лучшего качества.

​В кинозалах использованы текстильные панели, поглощающие звук, премиальные экранные полотна индийской мануфактуры Galalite, кинопроекционное оборудование Sony с ультравысоким разрешением 4К.

Мы предложим Вам все премьеры текущего кинопоказа как в двухмерном формате, так и в формате 3D!

Лорд-Ваш бизнес класс!

Кинотеатр Лорд изменит Ваши впечатления от кинопросмотра!

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Диваны
4K
Парковка
A/C
мало голосов Оцените
7 голосов
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Лорд
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 1500 ₽ 14:20 от 450 ₽ ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 650 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 350 ₽ ...
Лило и Стич
Лило и Стич
Сегодня 1 сеанс
11:45 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
7 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
День кино

Каждый понедельник в нашем кинотеатре проходит акция "День кино" с фиксированной ценой билетов. Акция не распространяется на VIP зал. Акция не проводится в выходные и предпраздничные дни.

Для всех
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Лорд

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:00 от 1500 ₽ 14:20 от 450 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
21:45 от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше