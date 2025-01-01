Меню
Кинотеатр Лорд (Москва) на карте

Кинотеатр Лорд (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом
1.6 км
Нивада ул. Минская, 1Г, к2
5
2 км
Каро 8 Капитолий Вернадского Университет
5
2.9 км
Синема Стар МФК KVARTAL WEST Аминьевское шоссе, 6
5
3 км
Синема Парк Мосфильм Мосфильмовская, 1, стр. 44
5
3 км
Формула кино на Мичуринском Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
5
3.7 км
Киноклуб Эльдар Ленинский просп., 105
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
