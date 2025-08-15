Меню
Кинотеатры
Кинотеатры
Лорд
Расписание сеансов кинотеатра «Лорд»
Расписание сеансов кинотеатра «Лорд»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:00
от 1500 ₽
14:20
от 450 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
21:45
от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:00
от 350 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
11:45
от 450 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
16:30
от 550 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 350 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
19:10
от 650 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
18:45
от 650 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
14:00
от 450 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
от 350 ₽
12:30
от 350 ₽
16:40
от 450 ₽
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
14:40
от 450 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
16:20
от 550 ₽
21:20
от 650 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
12:00
от 450 ₽
19:00
от 650 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:00
от 2000 ₽
15:00
от 2500 ₽
18:00
от 2500 ₽
20:45
от 650 ₽
21:00
от 2500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
