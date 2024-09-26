Меню
Мираж Синема Отрадное

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Декабристов, 12, ТРЦ «Fort Отрадное»
Метро
Отрадное
Телефон

8(800)505-17-85

Билеты от 390 ₽
Сеть
Мираж синема
ТРК
Расположен в ТРК «Fort Отрадное»
О кинотеатре

Кинотеатр находится в обновлённом торговом комплексе FORT в Отрадном, расположенном в самом центре одного из самых густонаселенных районов столицы. Рядом расположен приятный новый парк, а изменённая конфигурация торговых галерей и улучшенные интерьерные решения здания помогут приятно провести время в стенах комплекса перед сеансом. Парковка: рядом с торговым центром есть парковка на 530 мест (2 часа бесплатно).
В залах №1 и №6 на последнем ряду установлены удобные диваны, а остальную область занимают стандартные кресла. Зал №4 представляет собой миниатюрное воплощение роскоши – здесь для каждого зрителя подготовлен комфортабельный диван (всего 16 мест). Еду и напитки можно приобрести в баре кинотеатра, расположенного неподалёку или заказать в VIP зал.
Плазменные экраны в зоне ожидания транслируют актуальную информацию о ближайших киносеансах, а подсвеченные неоном указатели всегда готовы подсказать зрителю путь в нужный зал. В кинотеатре также работают терминалы самообслуживания.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
VIP
Диваны
Официант
Парковка
7.8 Оцените
960 голосов
Билеты от 390 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мираж Синема Отрадное
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
16:50 от 550 ₽ 20:45 от 550 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 550 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
14:25 от 500 ₽ ...
Лило и Стич
Лило и Стич
Сегодня 2 сеанса
12:15 от 500 ₽ 18:40 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Омад Дилкун 26 сентября 2024, 11:56
Очень хороший кинотеатр, супер просто . особенно первые ряды классные молнои лежать с кайфом посмотреть фильм. Вообщем в восторге 😎🤗
960 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Скидки в кинотеатре
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения
ЗАЧЕТная скидка для студентов

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями

Студентам
Льгота «Пенсионер»

Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Пенсионерам Ветеранам ВОВ
Фильмы в кинотеатре Мираж Синема Отрадное

Голый пистолет комедия 2025, США
2D
16:50 от 550 ₽ 20:45 от 550 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
22:30 от 550 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
14:25 от 500 ₽
