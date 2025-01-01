Меню
Адрес
Декабристов ул., 12, Москва
Метро
Отрадное
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 966-70-90 / администрация

Позвонить

ТРК «Fort Отрадное» (бывший ТРЦ «Золотой Вавилон») – один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве. Здание центра расположено на Севере столицы в районе Свиблово, на пересечении Енисейской улицы, проезда Серебрякова и проспекта Мира. 

На территории торгово-развлекательного центра «Золотой Вавилон» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (befree, oodji, Adidas, Nike, Puma, Reserved, Mohito, Love Republic, Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, INCANTO, Women' Secret, Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, House, Cropp Town, Sasch, LTB, ELC, Baldinini Trend, Essere, Esprit, River Island, Orsay, Bodique, Peacocks, Guess, Chevignon, Naf Naf, Levi’s, H&M, O’Stin, «Снежная Королева», Lady & Gentleman, BGN, Baldinini, Promod, Lindex, Seppala, Bestseller, Ipekyol, Mango, Reserved, GAP, Marks&Spencer. и др.), универмаг одежды Stockmann, фирменные магазины техники (Samsung и др.), детские магазины («Детский Мир», «Дети» и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош», The Body Shop и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Pandora, Swatch, SUNLIGHT, «Московский Ювелирный Завод» и др.), аптека, салон оптики, магазины подарков, зоомаркет, салон красоты, салон маникюра, детский салон красоты, детская игровая площадка, контактный зоопарк, химчистка, туристическое агентство, банкоматы («Сбербанк», «Славянский кредит» и др.). 

Кроме того, в ТРЦ «Золотой Вавилон» функционируют многозальный кинотеатр сети «Мираж Синема», развлекательный центр Cosmozar (лазерные бои и др.), развлекательный центр FunCity (боулинг, детский лабиринт, игровые симуляторы и др.), «Сегвейдром», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер» и супермаркеты бытовой техники и электроники (Media Markt и др.). 

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционируют продуктовый гипермаркет «Окей», гипермаркет товаров для дома и ремонта Castorama и зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан быстрого питания по своему вкусу (Pizza di Roma, Burger King, Subway, Kebab House, Saltenas, Texas Chicken, «Блиндаж», «Крошка-Картошка», McDonald's, кафе и рестораны «IL Патио», «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Кофе Тун», Diva Lounge Cafe, Lounge-cafe «Чайхона №1», ресторан французской кухни Marshe и др.). 

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» работает бесплатный трехуровневый автомобильный паркинг на 7500 машиномест (крытая парковка на 5500 автомобилей и закрытый паркинг на 2000 авто). 


Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Fort Отрадное» можно следующим образом: 

1. От станций метро «Отрадное» и «Свиблово» до остановок «Платформа Северянин» или «Ростокинский ремзавод» 

  • на бесплатных автобусах 

2. От станции метро «ВДНХ» до остановок «Платформа Северянин» или «Ростокинский ремзавод» 

  • на бесплатных автобусах 
  • на автобусе № 93 

3. От станции метро «Медведково» до остановок «Платформа Северянин» или «Ростокинский ремзавод» 

  • на автобусе № 93 
  • на троллейбусе № 14 
  • на трамвае № 17 

Режим работы 
Магазины и фудкорт ТРЦ «Fort Отрадное»: 10.00 – 22.00; 
Гипермаркет «Окей»: 08.00 – 23.00; 
Гипермаркет Castorama: 08.00 – 23.00; 
Кинотеатр «Мираж Синема»: 10.00 – 01.00; 
Развлекательный центр Cosmozar (лазерные бои и др.): пн – пт: 12.00 – 22.00, сб, вс: 10.00 – 22.00; 
Развлекательный центр FunCity (боулинг, лабиринт, симуляторы и др.): пн – пт: 12.00 – 23.00, сб, вс: 10.00 – 23.00; 
Сегвейдром: 10.00 – 22.00; 
Ресторан французской кухни Marshe: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00; 
Lounge-cafe «Чайхона №1»: 10.00 – 00.00. 

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
