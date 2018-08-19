Кинотеатр «Синема Стар Рио» на Академической расположен в торговом центре «Рио» возле станции метро Академическая.

В этом мультиплексе открыто 6 кинозалов, оборудованных инновационной техникой. Используется кинооборудование всемирно известных брендов. Здесь можно насладиться новыми блокбастерами, сидя в комфортных эргономичных креслах. Большой широкоформатный экран со специальным покрытием и современное звуковое оборудование позволяет полностью окунуться в происходящие действия на экране.

Гости могут дождаться своего сеанса в фойе на мягких креслах и диванах. Также в фойе расположен кино-бар, который предлагает свежие кондитерские изделия, коктейли, прохладительные напитки, кофе и многое другое.