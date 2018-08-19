Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар на Академической

Синема Стар на Академической

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 1, ТРЦ «Рио» на Академической
Метро
Крымская Верхние Котлы
Билеты от 400 ₽
Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио» на Академической («Рио Севастопольский»)
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Рио» на Академической расположен в торговом центре «Рио» возле станции метро Академическая.

В этом мультиплексе открыто 6 кинозалов, оборудованных инновационной техникой. Используется кинооборудование всемирно известных брендов. Здесь можно насладиться новыми блокбастерами, сидя в комфортных эргономичных креслах. Большой широкоформатный экран со специальным покрытием и современное звуковое оборудование позволяет полностью окунуться в происходящие действия на экране.

Гости могут дождаться своего сеанса в фойе на мягких креслах и диванах. Также в фойе расположен кино-бар, который предлагает свежие кондитерские изделия, коктейли, прохладительные напитки, кофе и многое другое.

Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар на Академической
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
14:25 19:00 22:20 23:20 ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
10:50 12:45 ...
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
Сегодня 1 сеанс
16:45 от 580 ₽ ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 3 сеанса
10:30 12:35 16:35 ...
Отзывы о кинотеатре
ell756 19 августа 2018, 00:23
Наглые взрослые тетки , контролеры билетов
Сверлящие злобными взглядами
Сергей Нестеров 4 апреля 2021, 01:40
Был в 4 зале, картинка и звук отличные! Прямо кайф после размыленной картинки в паре залов на белой даче. Я работаю в кино, не могу не обрашать внимание на это.
Фильмы в кинотеатре Синема Стар на Академической

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:25 19:00 22:20 23:20
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:50 12:45
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
16:45 от 580 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
