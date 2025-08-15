Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар на Академической
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар на Академической»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар на Академической»
Торговый центр
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
14:25
19:00
22:20
23:20
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:50
12:45
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
16:45
от 580 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:30
12:35
16:35
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
14:55
17:25
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
19:10
21:05
от 580 ₽
23:30
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
11:10
от 400 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:10
11:20
12:25
13:35
14:40
16:55
18:05
19:50
от 580 ₽
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
10:20
от 400 ₽
12:15
от 450 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
13:25
от 450 ₽
19:20
от 580 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
15:50
20:20
21:25
22:40
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:15
от 450 ₽
19:30
от 580 ₽
22:00
от 580 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
16:10
от 580 ₽
22:10
от 580 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
