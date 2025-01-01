ТРЦ «Рио» на Академической («Рио Севастопольский») – крупный современный торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 92 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ ««Рио» на Академической расположен на юго-западе Москвы на Севастопольском проспекте, в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца и станции метро «Крымская».

На территории торгового центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Pepe Jeans London, Concept Club, Motivi, Deffinesse, Lady Collection, Betty Barclay, Gerry Weber, Westland, DIM, Vis-a-vis, JS Casual, Woolstreet, O’Stin, Finn Flare, Joseph Ribhoff, Yudashkin Jeans, Savage, S.Oliver, Art & Crafts, BGN, Freshline, Camel Active, City Step, Claire.dk, Clarks, Colin’s, Nine West, Aldo, Etam, Froggy, Gabol Mania, Geox, Iguana, Incity, Inmedia, Lekiko, Mascotte, Maxhause, Nexus, Oggi, Orange, Petek, Rafaello Mantini, Redmond, Romano Botta, Silver & Silver, Share, Sprandi, L’ete, Vogue, The Windsor Knot, Stradivarius, Incanto, Women'secret, H&M, Marks&Spencer, Mexx, Love Republic, Imaginarium, Intimissimi и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома («Дивные окна» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Для Душа и Души», Lush и др.), ювелирные салоны (585GOLD, «Магия Золота» и др.), магазин часов, туристическое агентство «Куда.ру», книжный магазин, салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Белый Ветер - Цифровой» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники «Секундочку», салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Фора-Банк», «ВТБ 24» и др.), зоомагазин, аптека «36.6», химчистка, студия дизайна бровей, дом быта, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный гипермаркет «Лента», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «НАШ Гипермаркет», фитнес-клуб Spirit, и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Теремок», KFC, «Шоколадница», «Дони Доник», McDonald’s, «Ташир Пицца», «Спаго Гриль», «Эспрессия» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатная двухуровневая автомобильная парковка на 1500 машиномест и автомойка.

Адрес:

г. Москва, ул. Бол. Черемушкинская, д. 1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Крымская» (200 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Ленинский проспект» до остановки «ТРЦ Рио»

на маршрутных такси № 317, 317м

3. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Академическая» до остановки «ТРЦ Рио»

на бесплатных автобусах

на маршрутном такси № 317

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Лента»: 08.00 – 23.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;

Фитнес-клуб Spirit: 07.00 – 00.00.