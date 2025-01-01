Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Фитиль-Клуб
Киноклуб Фитиль-Клуб (Москва) на карте
Киноклуб Фитиль-Клуб (Москва) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Новости
Фотографии
Скидки и акции
Кинотеатр Фитиль-Клуб (Москва) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
400
метров
Центр документального кино
Парк Культуры
5
450
метров
Кинотеатр в Музее Москвы
Парк Культуры
5
700
метров
Пионер летний
Крымский Вал, 9, Парк Горького
5
750
метров
Западное крыло Новой Третьяковки
Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
850
метров
Новая Третьяковка
Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
1.1
км
Мультимедиа Арт-музей
Кропоткинская / Парк Культуры
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667