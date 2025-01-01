Кинотеатр Mesto 2 Highender Cinema находится в Москве по адресу ул. Щукинская, 2.

Это новый кинотеатр, работающий по клубной системе. Благодаря этому гости могут чувствовать максимальный комфорт. Клубная карта- это ключ доступа к уникальным услугам кинотеатра.

Кинозал оборудован новейшей техникой. Система 3D позволяет погрузиться в картину. Здесь предусмотрена возможность хранения персональных очков 3D, а также возможность частного кинопросмотра. Уникальные кресла от Vismara Design обеспечат комфорт и позволят провести приятно просмотр даже самого длинного по хронометражу фильма.