Киноафиша Москвы
Mesto 2 Highender Cinema
Киноклуб Mesto 2 Highender Cinema (Москва) на карте
Киноклуб Mesto 2 Highender Cinema (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Фотографии
Кинотеатр Mesto 2 Highender Cinema (Москва) на карте
1.1
км
Каро 6 Щука
Щукинская
5
1.1
км
Синема Парк «Пятая Авеню»
Октябрьское поле
5
1.8
км
Москино Юность
Октябрьское поле / Панфиловская / Зорге
5
1.9
км
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская / Войковская
5
2.8
км
Каро 5 Рассвет
Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
5
3.5
км
Киномакс Водный
Водный стадион
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
