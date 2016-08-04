Киноманам понравится уникальный проект, который создал Театро-Бар «Лица», расположенный в центре столицы в театре «Школа Современной Пьесы» по адресу Средний Тишинский переулок, д.5/7. Ближайшие станции метро: Белорусская, Баррикадная, ул. 1905 года.

Проект «Кино-вино» - это кинопоказы лучших фильмов на большом экране. Здесь можно увидеть и нашумевшие современные премьеры, и шедевры прошлых лет, уже ставшие классикой.

Креативный интерьер бара, выполненный в стиле loft, также привлекает внимание: хрустальные люстры, кожаные кресла, видимая кирпичная кладка стен, огромные окна, открывающие панораму исторической части Москвы.

В театро-баре «Лица» в Москве можно не только увидеть интересное кино, но и поболеть за любимую команду во время прямой трансляции спортивных соревнований, отметить семейный праздник, заказать корпоратив, а также встретить известного артиста и отведать блюдо, приготовленное по его рецепту.