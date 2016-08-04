Меню
Театро-Бар «Лица»

г. Москва, Средний Тишинский переулок, 5/7
Белорусская
Телефон

+7 (915) 048-15-15 / бронирование

Киноманам понравится уникальный проект, который создал Театро-Бар «Лица», расположенный в центре столицы в театре «Школа Современной Пьесы» по адресу Средний Тишинский переулок, д.5/7. Ближайшие станции метро: Белорусская, Баррикадная, ул. 1905 года.

Проект «Кино-вино» - это  кинопоказы лучших фильмов на большом экране. Здесь можно увидеть и нашумевшие современные премьеры, и шедевры прошлых лет, уже ставшие классикой. 

Креативный интерьер бара, выполненный в стиле loft, также привлекает внимание: хрустальные люстры, кожаные кресла, видимая кирпичная кладка стен, огромные окна, открывающие панораму исторической части Москвы.

В театро-баре «Лица» в Москве можно не только увидеть интересное кино, но и поболеть за любимую команду во время прямой трансляции спортивных соревнований, отметить семейный праздник, заказать корпоратив, а также встретить известного артиста и отведать блюдо, приготовленное по его рецепту.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
1 голос
Отзывы о кинотеатре

Новости кинотеатра
Лето в «Лицах» продолжается!
Лето в «Лицах» продолжается! Насладиться последним месяцем жаркого лета вы сможете прямо в центре Москвы, а именно в театро-баре «Лица», где запущена программа показов Кино-Vино. Жители столицы получат возможность
4 августа 2016 14:49
