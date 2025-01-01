Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Театро-Бар «Лица» Фотографии киноклуба Театро-Бар «Лица»

Фотографии киноклуба Театро-Бар «Лица»

Фотографии кинотеатра Театро-Бар «Лица» Вся информация о кинотеатре
Сцена Интерьер Летняя веранда Бар Кафе Интерьер кафе Интерьер кафе Логотип
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
