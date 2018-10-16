Меню
Площадка МосАРТ

Москва
Адрес
г. Москва, Свободный просп., 19
Метро
Новогиреево
Телефон

8 (495) 300-00-07

О кинотеатре

МосАРТ – это уникальная инновационная творческая площадка Государственного учреждения культуры - Культурного центра Ивановский.

Сегодня МосАРТ представляет собой многофункциональное пространство, в котором реализованы идеи современного и прогрессивного культурного центра. Площадка МосАРТ создана специально для активных молодых людей и является местом для свободной творческой самореализации, досуга и общения, а также интеллектуального и физического развития.

Для любителей интеллектуального досуга в Культурном центре работают киноклуб и кинолекторий, где посетители смотрят и обсуждают шедевры кинематографа и наиболее актуальные новинки. 

Отзывы о кинотеатре
Nastassja Piletskaya 16 октября 2018, 12:25
Куратор киноклуба Лена Фонфрович сама критик и снимает кино - и рассказывает о кино с любовью и горящими глазами. Слушать интересно и полезно!
