Zыркус- это уникальный купольный кинотеатр-аттракцион, расположенный в ЦДМ на Лубянке. Благодаря уникальной технологии демонстрации фильмов зритель не просто сидит у экрана, а погружается в атмосферу фильма. На сферу с помощью проекторов выводится изображение, которое задействует весь естественный диапазон человеческого зрения.

Акустические системы расставлены особенным образом, что позволяет погрузить человека в эпицентр происходящего на экране. Попасть на сеансы можно каждый час, а фильмотека составлена захватывающими историями. Возможны индивидуальный и коллективный просмотры. Сам зал рассчитан на 30 человек, а сеансы длятся от 10 до 40 минут.