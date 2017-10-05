Меню
Адрес
г. Москва, Театральный проезд, 5/1, ЦДМ на Лубянке, 4 этаж
Метро
Кузнецкий Мост Лубянка Площадь Революции Театральная Китай-город Охотный Ряд Трубная Чистые Пруды Тургеневская
Телефон

+7 (495) 783-37-87 / бронирование

О кинотеатре

Zыркус- это уникальный купольный кинотеатр-аттракцион, расположенный в ЦДМ на Лубянке. Благодаря уникальной технологии демонстрации фильмов зритель не просто сидит у экрана, а погружается в атмосферу фильма. На сферу с помощью проекторов выводится изображение, которое задействует весь естественный диапазон человеческого зрения.

Акустические системы расставлены особенным образом, что позволяет погрузить человека в эпицентр происходящего на экране. Попасть на сеансы можно каждый час, а фильмотека составлена захватывающими историями. Возможны индивидуальный и коллективный просмотры. Сам зал рассчитан на 30 человек, а сеансы длятся от 10 до 40 минут.

Отзывы о кинотеатре
Светлана Бутяева 5 октября 2017, 10:11
Недавно гуляя по ЦДМ нашли замечательное местечко Купольный кинотеатр-аттракцион Zыркус . В обычных кинотеатрах мы часто бываем , а этот нас удивил…… Читать дальше…
Юлия Богданова 5 октября 2017, 10:33
4 октября 2017г мои детки побывали в купольном кинотеатре Zыркус, это увлекательный мультфильм, снятый по мотивам древней-индийской истории о холме… Читать дальше…
Касса Посетители Фуршет
