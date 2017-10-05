Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы
Zыркус
Отзывы о киноклубе Zыркус
О кинотеатре
Светлана Бутяева
5 октября 2017, 10:11
Оценка
Недавно гуляя по ЦДМ нашли замечательное местечко Купольный кинотеатр-аттракцион Zыркус . В обычных кинотеатрах мы часто бываем , а этот нас удивил… Ребенку особенно понравились удобные кресла в которых надо не сидеть, а лежать. Потолок кинотеатра сделан в виде сферы, на которую с помощью проекторов выводится изображение. Это очень необычно т.к. изображение находится везде и перед глазами и над головой и сзади. Советую попробовать …
Юлия Богданова
5 октября 2017, 10:33
Оценка
4 октября 2017г мои детки побывали в купольном кинотеатре Zыркус, это увлекательный мультфильм, снятый по мотивам древней-индийской истории о холме Говардхане. Дети остались очень довольны! дети в восторге! просят теперь им динозавров покупать, тк мультик очень впечатлил! Спасибо еще раз!
Юлия Зубкова
5 октября 2017, 12:22
Вчера посетили Zыркус в ЦДМ фильм планета динозавров. Понравилась обстановка, возможность "смотреть кино на потолке". Удобная зона для ожидания сеанса, отличные сотрудники.
Искренне рекомендую данное место. Дочки были в восторге.
Киноафиша.инфо
5 октября 2017, 12:31
в ответ на сообщение
Светлана Бутяева от 5 октября 2017, 10:11
Светлана, здравствуйте!
Спасибо за приятный отзыв :)
Киноафиша.инфо
5 октября 2017, 12:32
в ответ на сообщение
Юлия Богданова от 5 октября 2017, 10:33
Юлия, доброе утро!
Спасибо за отзыв, передаем его коллегам! :)
Киноафиша.инфо
5 октября 2017, 12:32
в ответ на сообщение
Юлия Зубкова от 5 октября 2017, 12:22
Здравствуйте, Юлия!
Да, действительно, это что-то новенькое, а новенькое - это всегда приятно, особенно если с комфортом :)
Передадим ваш отзыв коллегам.
i_tomlyanovich
5 октября 2017, 14:27
Оценка
5 октября с детьми побывали на планете динозавров. Очень необычный экран в виде купола и очень интересный обзор! Детям очень понравилось!!! Удобные кресла лежаки тоже порадовали! Рекомендуем! Лумаем еще на другие фильмы сходить!
