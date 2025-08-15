Меню
Garage Screen

Москва
Адрес
г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
Метро
Октябрьская
Телефон

+7 (495) 645-05-20 / бронирование

О кинотеатре

Музей современного искусства "Гараж" - это место, где гости собираются для обсуждения новых идей, искусства, истории. Это культурное пространство было основано в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Оно выступает независимой культурной площадкой для развития непосредственного мышления посредством визуализации и зрительного восприятия. В мае 2014 года "Гараж" начал работу в качестве музея современного искусства. 

Деятельность музея основана на собственной коллекции аудио- и видео-записей по истории искусства, что делает данную площадку уникальной. Главной задачей пространства является внесение культурной частицы в массы, познание и передача знаний об искусстве и истории широкой публике, заинтересованной в принятии таких знаний. 

Площадка открыта ежедневно с 11:00 до 22:00.

Расписание сеансов в кинотеатре Garage Screen
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Фильмы в кинотеатре Garage Screen

Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D, SUB
19:30 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
