Музей современного искусства "Гараж" - это место, где гости собираются для обсуждения новых идей, искусства, истории. Это культурное пространство было основано в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Оно выступает независимой культурной площадкой для развития непосредственного мышления посредством визуализации и зрительного восприятия. В мае 2014 года "Гараж" начал работу в качестве музея современного искусства.

Деятельность музея основана на собственной коллекции аудио- и видео-записей по истории искусства, что делает данную площадку уникальной. Главной задачей пространства является внесение культурной частицы в массы, познание и передача знаний об искусстве и истории широкой публике, заинтересованной в принятии таких знаний.

Площадка открыта ежедневно с 11:00 до 22:00.