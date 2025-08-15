Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Парк на Калужской
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк на Калужской»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк на Калужской»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
вс
31
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
17:00
от 540 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
10:35
от 350 ₽
21:25
от 540 ₽
Бой 2
боевик, приключения, триллер
2025, Индия
2D, SUB
18:30
от 550 ₽
Грузчик
боевик
2025, Индия
2D, SUB
18:00
от 550 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
10:45
от 350 ₽
16:00
от 410 ₽
19:05
от 540 ₽
21:55
от 540 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
20:20
от 540 ₽
23:00
от 540 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
13:00
от 410 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
16:05
от 410 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
10:20
от 450 ₽
15:30
от 510 ₽
17:50
от 640 ₽
21:40
от 640 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:45
от 450 ₽
14:50
от 510 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 450 ₽
11:30
от 450 ₽
12:30
от 450 ₽
14:30
от 510 ₽
16:35
от 510 ₽
18:40
от 640 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:40
от 450 ₽
13:30
от 510 ₽
14:45
от 510 ₽
Нэчжа побеждает Царя драконов
анимация, драма, фэнтези
2025, Китай
2D
13:05
от 410 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
10:25
от 450 ₽
18:25
от 640 ₽
20:45
от 640 ₽
22:10
от 640 ₽
23:05
от 640 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
12:50
от 350 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
14:25
от 410 ₽
19:15
от 540 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
20:45
от 540 ₽
22:55
от 540 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:15
от 450 ₽
12:20
от 450 ₽
15:45
от 510 ₽
17:10
от 640 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
13:10
от 410 ₽
15:35
от 410 ₽
20:15
от 540 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
12:45
от 350 ₽
16:55
от 410 ₽
19:00
от 540 ₽
21:05
от 540 ₽
23:10
от 540 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
18:25
от 540 ₽
22:20
от 540 ₽
