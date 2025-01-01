Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк на Калужской ТЦ «Калужский»

ТЦ «Калужский»

ТЦ «Калужский»
Адрес
г. Москва, Профсоюзная ул., д. 61а
Метро
Калужская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 727-43-00

Позвонить
Фотографии ТЦ «Калужский»

ТЦ «Калужский» - крупный современный многофункциональный торговый центр, расположенный в Юго-Западной части Москвы, на пересечении улиц Профсоюзной и Обручева в пешей доступности от станции метро «Калужская».

В торговом центре «Калужский» работает множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (befree, New Yorker, Mango, Reserved, Zara, adidas, Reebok, «Эконика»,  O’STIN, «ТЕРВОЛИНА», ALBA, DIM, Chester, Caterina Leman, Domani, Vassa & Co., Colin`s, oodji, «Планета колготок», Lady Collection, ECCO, Intimissimi, Calzedonia, Koton, Silver & Silver, Samsonite, Stenders, Charuel, Vangold, Mywalit, Francesco Donni, «НОУ-ХАУ», Cstore, «Эстель Адони», WoolStreet,Hallmark, Vitomin, «Мир Кашемира», VIVIE, Shele, MICHAELLA, ILCOTT, Peter Kaiser, Kiehls, Amoren,, FENICE, GNC Live Well, «Бэль Флер», Jam Anyway, «Рикер», l Tempo, «Джинс Шоп», Eurotone, Alessandro, , Кэлли, Schreiber и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», L Occitane, The Body Shop, Yves Rocher, «Для Душа и Души», «Про-Косметик» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Swatch, «Магия золота», «Московский ювелирный завод», SUNLIGHT, Pandora и др.), аптека «36,6», салон оптики ««Линзмастер», книжный бутик «Читай-город», магазины подарков («Стильный подарок», «Красный куб», Bagatelle), салоны сотовой связи («Мегафон», Tele2, «МТС», «Евросеть», Yota и др.), центры фотоуслуг «Мультифото» и «Фотоэлемент», барбершоп TOPGUN, Студия маникюра «Лены Лениной», отделения банков и банкоматы (Credit Europe Bank, «УРАЛСИБ», «БИНБАНК», «Газпромбанк», «Сбербанк» и др.), вендинговые аппараты, цветочный салон, химчистка «Лавандерия», «Мастерская № 1», салон красоты Alessandro, страховые кассы, туристическое агентство «Слетать.ру», Ренткар и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Калужский» для посетителей функционируют детский развлекательный центр «Кэлли», многозальный кинотеатр «Синема Парк» и магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо».

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «Перекресток» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу (McDonald's‚ Sbarro, «Теремок», «Крошка-Картошка», KFC, Burger King, кафе и рестораны «Кофе Хауз»‚ «Фэй Тун», TAJJ MAHAL, «Левонс», «Кофикс», «Тесто и сыр», «Грузинские каникулы», Stone age cafe, «Маки Экспресс», Wok & Box, Salatico, «Кафе Тун и Суши Тун», «3 правила», «Чистая линия», японский суши-бар «Ясуми», городское кафе «Премьера», пивной ресторан «Пять оборотов», итальянский ресторан «Стефаниа», шоколадный бутик French Kiss и др.).

Для посетителей на территории торгового центра «Калужский» есть платный крытый многоуровневый автомобильный паркинг (первые 30 мин – бесплатно, режим работы: 08.00 – 23.00).

Адрес:
г. Москва, Профсоюзная ул., д. 61а

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Калужский» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Калужский» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Профсоюзной улице или улице Обручева до остановки «ст. м. Калужская»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Калужский»: 10.00 – 23.00;
Супермаркет «Перекресток»: 10.00 – 23.00;
Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 01.00;
Ресторан «5 оборотов»: 10.00 – 23.00;
Ресторан Tajj Mahal: 11.00 – 00.00;
Ресторан Stone Age Cafe: 11.00 – 00.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше