ТЦ «Калужский» - крупный современный многофункциональный торговый центр, расположенный в Юго-Западной части Москвы, на пересечении улиц Профсоюзной и Обручева в пешей доступности от станции метро «Калужская».

В торговом центре «Калужский» работает множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (befree, New Yorker, Mango, Reserved, Zara, adidas, Reebok, «Эконика», O’STIN, «ТЕРВОЛИНА», ALBA, DIM, Chester, Caterina Leman, Domani, Vassa & Co., Colin`s, oodji, «Планета колготок», Lady Collection, ECCO, Intimissimi, Calzedonia, Koton, Silver & Silver, Samsonite, Stenders, Charuel, Vangold, Mywalit, Francesco Donni, «НОУ-ХАУ», Cstore, «Эстель Адони», WoolStreet,Hallmark, Vitomin, «Мир Кашемира», VIVIE, Shele, MICHAELLA, ILCOTT, Peter Kaiser, Kiehls, Amoren,, FENICE, GNC Live Well, «Бэль Флер», Jam Anyway, «Рикер», l Tempo, «Джинс Шоп», Eurotone, Alessandro, , Кэлли, Schreiber и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», L Occitane, The Body Shop, Yves Rocher, «Для Душа и Души», «Про-Косметик» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Swatch, «Магия золота», «Московский ювелирный завод», SUNLIGHT, Pandora и др.), аптека «36,6», салон оптики ««Линзмастер», книжный бутик «Читай-город», магазины подарков («Стильный подарок», «Красный куб», Bagatelle), салоны сотовой связи («Мегафон», Tele2, «МТС», «Евросеть», Yota и др.), центры фотоуслуг «Мультифото» и «Фотоэлемент», барбершоп TOPGUN, Студия маникюра «Лены Лениной», отделения банков и банкоматы (Credit Europe Bank, «УРАЛСИБ», «БИНБАНК», «Газпромбанк», «Сбербанк» и др.), вендинговые аппараты, цветочный салон, химчистка «Лавандерия», «Мастерская № 1», салон красоты Alessandro, страховые кассы, туристическое агентство «Слетать.ру», Ренткар и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Калужский» для посетителей функционируют детский развлекательный центр «Кэлли», многозальный кинотеатр «Синема Парк» и магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо».

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «Перекресток» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу (McDonald's‚ Sbarro, «Теремок», «Крошка-Картошка», KFC, Burger King, кафе и рестораны «Кофе Хауз»‚ «Фэй Тун», TAJJ MAHAL, «Левонс», «Кофикс», «Тесто и сыр», «Грузинские каникулы», Stone age cafe, «Маки Экспресс», Wok & Box, Salatico, «Кафе Тун и Суши Тун», «3 правила», «Чистая линия», японский суши-бар «Ясуми», городское кафе «Премьера», пивной ресторан «Пять оборотов», итальянский ресторан «Стефаниа», шоколадный бутик French Kiss и др.).

Для посетителей на территории торгового центра «Калужский» есть платный крытый многоуровневый автомобильный паркинг (первые 30 мин – бесплатно, режим работы: 08.00 – 23.00).

Адрес:

г. Москва, Профсоюзная ул., д. 61а

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Калужский» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Калужский» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Профсоюзной улице или улице Обручева до остановки «ст. м. Калужская»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Калужский»: 10.00 – 23.00;

Супермаркет «Перекресток»: 10.00 – 23.00;

Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 01.00;

Ресторан «5 оборотов»: 10.00 – 23.00;

Ресторан Tajj Mahal: 11.00 – 00.00;

Ресторан Stone Age Cafe: 11.00 – 00.00.