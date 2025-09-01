Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился

Все в «Клоне» могло бы сложиться по-другому, если бы не дядя Али: почему Латифу не выдали замуж за Саида

«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов

Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность