Фильмы
Стиляги
Расписание сеансов Стиляги, 2008 в Москве
Расписание сеансов Стиляги, 2008 в Москве
вт
9
пт
12
вт
16
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
19:30
от 600 ₽
19:31
от 600 ₽
Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?
Читавшие «Мастера и Марагариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова?
Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так?
Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes
«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти
Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)
