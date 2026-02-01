Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Привидение Расписание сеансов Привидение, 1990 в Москве

Расписание сеансов Привидение, 1990 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Привидение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:05 от 650 ₽ 19:10 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»
Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки
Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк
10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе
«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет
Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили
После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям
Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей
IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр
В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше