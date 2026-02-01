Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»

Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки

Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк

10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям

Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей

IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10

Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр