Дженнифер Энистон снова в игре: Apple TV показал первый трейлер 4 сезона «Утреннего шоу» — премьера уже 17 сентября

Вышла 2 августа и стала феноменом: почему дораму «Эсквайр» называют главным хитом 2025 года — на это есть 7 причин

«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой

«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)