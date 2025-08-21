Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
История игрушек
Расписание сеансов История игрушек, 1995 в Москве
Расписание сеансов История игрушек, 1995 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
21
Завтра
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
3D
13:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Летали даже бастарды: почему тогда дракона не было у короля Визериса?
Этот фильм во сто крат мощнее «Матрицы», но знают о нем единицы: параллельные миры и финал, который взрывает мозг
Хит Netflix с рейтингом 8,2 продлили на второй сезон: у Карла Морка будет еще больше сложных дел
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667