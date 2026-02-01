Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бумер
Расписание сеансов Бумер, 2003 в Москве
Расписание сеансов Бумер, 2003 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
сб
21
вс
22
пн
23
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Бумер»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Арбатская
2D
17:00
от 1200 ₽
17:10
от 11000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя»
Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?
Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер»
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667