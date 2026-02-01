Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя»

Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?

Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер»

Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня