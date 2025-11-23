113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня

Так умер Тони в финале «Сопрано» или как? Четкого ответа нет, но в сцене есть куча подсказок

Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все

Сидит как-то Штирлиц в кабинете Мюллера, а на стене привет из СССР – проморгали и создатели, и зрители (фото)

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее