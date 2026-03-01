«Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря

Задолго до «Первого отдела»: этот советский детектив почти точь-в-точь — свой Брагин также есть

В этом немецком мини-сериале от Netflix всего 4 серии по 55 минут: неожиданные повороты есть в каждом эпизоде

Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым

Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь

Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме

Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?

«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)

«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах

ДиКаприо не считает себя «настоящим мужиком» из-за русских женщин: высказался о них так, что берет гордость