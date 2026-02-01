«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде»

Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!

Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша

7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте