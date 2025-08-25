Летали даже бастарды: почему тогда дракона не было у короля Визериса?

«Ела без меры»: как Быстрицкая набрала 15 кг для «Тихого Дона» и осталась главной красавицей СССР

Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов