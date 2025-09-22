К экранам прильнули 400 000 000 человек: «А зори здесь тихие» в Китае превратили в 20-серийный шедевр и не ошиблись

Лучшие мини-сериалы в жанре хоррора последних лет: обычно у ужастиков нет таких высоких рейтингов, но эти — исключение

Не нажимай «play», если завтра на работу: 5 фантастических сериалов с рейтингами выше 8 и долгим хроном

Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали

Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн

Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор

«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)

А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло