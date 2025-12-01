Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка странствий Расписание сеансов Сказка странствий, 1983 в Москве

Расписание сеансов Сказка странствий, 1983 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка странствий»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
19:00 от 770 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена»
«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты
«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор
«Сначала намечались торжества. Потом аресты»: а теперь тест – попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам
Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет
«Какого черта?»: Тарантино в полном замешательстве — у этой франшизы уже 6 фильмов, но все это наглая копия чужой истории
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план
«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе
Тест для истинных романтиков: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свиданиями
А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше