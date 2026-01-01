Меню
Фильмы
Грязные танцы
Расписание сеансов Грязные танцы, 1987 в Москве
Расписание сеансов Грязные танцы, 1987 в Москве
2D
15:20
от 1100 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
15:20
от 600 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:20
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
15:20
от 610 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
15:20
от 660 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:20
от 1800 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:20
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
15:20
от 640 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
