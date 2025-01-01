Батрутдинов ныряет в ледяную реку, Кравец ждет, пока сойдет иней: где на самом деле снимают «Невероятные приключения Шурика»

Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности

42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру

Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги

«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник