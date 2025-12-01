«Пандора еще никогда не казалась такой реальной»: «Аватар: Пламя и пепел» удался – критики называют этот фильм лучшим в серии

«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами

Ничего отвратительнее «Трех мушкетеров» Лебедев еще не видел: но при этом он всем сердец любит 2 других советских ленты

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

«Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»