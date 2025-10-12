Почему Нимфадора не любит свое имя? Все дело в его переводе

Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

«Это было нереально!»: девушка из России снялась в дораме «Учитель Ким, доктор романтик 2» — и вот как ведут себя корейские актеры за кадром

Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х

Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа