Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом

6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?

Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым