Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Клод Моне: Магия воды и света Расписание сеансов Клод Моне: Магия воды и света, 2018 в Москве

Расписание сеансов Клод Моне: Магия воды и света, 2018 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Клод Моне: Магия воды и света»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
19:20 от 280 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Этот фильм во сто крат мощнее «Матрицы», но знают о нем единицы: параллельные миры и финал, который взрывает мозг
Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?
Почему в покоях Сулеймана не было ни одной азиатки или темнокожей наложницы? Никакого расизма — чистая логика!
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше