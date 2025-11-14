Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло

Семь искусств любви: что делали наложницы перед ночью с султаном — и почему об этом молчит «Великолепный век»

Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным

Про «Крепкий орешек» забудьте: этот кассовый король с Уиллисом оказался на $123 млн круче – вернется в кинотеатры России 18 декабря

«Готовы замахнуться еще на 10»: мульту «Три кота» уже 10 лет – но про его связь с «Гарри Поттером» знают не все, а ведь это ключ к успеху

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся

Новый ремейк культовой юридической драмы рвет все чарты стриминга — в оригинале, снятый Копполой, сыграл Мэтт Дэймон

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном

Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября