Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:20
от 660 ₽
14:50
от 660 ₽
17:20
от 720 ₽
19:50
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:20
от 800 ₽
16:50
от 800 ₽
19:20
от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
12:20
от 650 ₽
14:50
от 750 ₽
17:20
от 750 ₽
19:50
от 750 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
12:50
от 720 ₽
15:20
от 720 ₽
17:50
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:20
от 850 ₽
16:50
от 850 ₽
19:20
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:10
от 850 ₽
16:40
от 850 ₽
19:10
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
12:50
от 1650 ₽
15:20
от 1650 ₽
17:50
от 1650 ₽
20:20
от 1650 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
13:20
от 530 ₽
15:50
18:20
от 600 ₽
20:50
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:50
от 800 ₽
18:20
от 720 ₽
20:50
от 720 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
13:20
15:50
от 680 ₽
18:20
20:50
Киномакс Пражская
Пражская
2D
13:20
от 650 ₽
15:50
18:20
от 700 ₽
20:50
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:50
18:20
20:50
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:20
от 640 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
13:20
15:50
от 700 ₽
18:20
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
