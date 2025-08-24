Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Salzburger Festspiele: Мессия Расписание сеансов Salzburger Festspiele: Мессия, 2020 в Москве

Расписание сеансов Salzburger Festspiele: Мессия, 2020 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Salzburger Festspiele: Мессия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
15:00 от 1200 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
«Чужой: Земля» вернул ксеноморфа в игру: зрители в панике ищут, где смотреть, но мы знаем, какой сайт включить
8,1 на IMDb и 97% «свежести» на RT: «Убийства в одном здании» возвращается с 5 сезоном — тут найдете полное расписание серий
У самого кассового фильма о зомби всех времен появится сиквел: главный вопрос — сыграет ли там Брэд Питт
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше