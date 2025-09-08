«Это отличный шанс придумать, как выглядел бы американский "Властелин колец"»: напоминаем дату финала 2 сезона «Скрежета металла»

Почему Каневский снялся «топлес» в «Бриллиантовой руке»: случайность на съемках, которую Гайдай превратил в находку

Как создавали сцену с поездом в «Назад в будущее 3»: динамит, миниатюры и обманка для зрителей (фото)

С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше

«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»

«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика

Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз

«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа

«Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих»

Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий