Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мой друг, кот и Пушкин
Расписание сеансов Мой друг, кот и Пушкин, 2025 в Москве
Расписание сеансов Мой друг, кот и Пушкин, 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Вся информация о фильме
вс
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой друг, кот и Пушкин»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
16:00
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Дело было не в убийстве Мухи: почему Каверин на самом деле сразу возненавидел Сашу Белого
Сценариста арестовали, а сериал оказался на грани закрытия: эта интрижка в «Клюквенном щербете» перешла все границы
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667